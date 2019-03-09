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Fredy: Galatasaray deplasmanından en az bir puanla dönmeyi umut ediyorum

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 09.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

Devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından Antalyaspor'a transfer olan sağ kanat oyuncusu "Fredy" lakaplı Alfredo Kulembe Ribeiro, kırmızı-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor.

Fredy: Galatasaray deplasmanından en az bir puanla dönmeyi umut ediyorum

Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu "Fredy" lakaplı Alfredo Kulembe Ribeiro, 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla dönmeyi beklediklerini söyledi.

Portekiz'in Belenenses takımından devre arasında kırmızı-beyazlı takıma transfer olan 28 yaşındaki Angolalı oyuncu Fredy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekiz'de büyüdüğünü belirterek, büyük ağabeyinin antrenmanlarını izleyerek futbola başladığını anlattı.

Altyapıda iki yıl kalecilik yaptıktan sonra antrenörü tarafından orta sahaya alındığını aktaran kırmızı-beyazlı oyuncu, Hollanda, Angola ve Portekiz'deki takımlarda oynadığını ifade etti.

"ANTALYASPOR'U ETO'O İLE DUYDUM"

Fredy, transferinden önce Antalyaspor'u sadece Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o'dan dolayı duyduğunu vurgulayarak, "Tabii teklif geldikten sonra biraz daha detaylı inceleme fırsatı buldum. Galatasaray'da daha önce forma giyen Garry Rodrigues ile görüştüm. O bana buranın harika bir yer olduğunu söyledi. Çok olumlu bahsetti. Öyle olunca hiç düşünmeden geldim." diye konuştu.

Hala takıma alışma süreci içinde olduğunu, takımdaki Portekizce bilen arkadaşları sayesinde uyum sorunu çok yaşamadığını dile getiren Angolalı oyuncu, ailesinin de çok güzel bir şehir olan Antalya'yı sevdiğini anlattı.

"İYİ MAÇLAR ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fredy, kişisel performansını "fena bulmadığını" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece gol eksiğim var. O da geldiği zaman her şey çok daha iyi olacak. Takımım ilk yarıda bayağı bir puan toplamış. İyi bir performans sergilemiş. Çok kaliteli bir takımımız var. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Fikstürden de kaynaklanan zor maçlar da oynadık. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçları gibi. Şimdi de önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray'a karşı ilk defa oynayacağım. Ama kupa maçlarından gördüğüm kadarıyla ofansif bir takım. Önde pres yapan bir takım. Zor bir maç olacak. Ama biz dışarıda, deplasmanda iyi oynayan bir takımız. Aynı performansımızı sürdürüp Galatasaray deplasmanından en az bir puanla dönmeyi umut ediyorum. Performansımızla sonuçlar da olumlu bir şekilde yükselecektir."

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
''G.Saray maçını kazanabiliriz''''G.Saray maçını kazanabiliriz''
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Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fredy

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