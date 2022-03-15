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Fren yerine gaza basmıştı! Kaza geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son durumu nasıl?

15.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Kendi kullandığı araçla talihsiz bir kaza geçiren 45 yaşındaki oyuncu, tedavisinin devam ettiğini belirtirken, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fren yerine gaza basmıştı! Kaza geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son durumu nasıl?

Nurgül Yeşilçay'ın, bir polisi canlandırdığı ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı. Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.

Bir süredir sosyal medyadan uzak olan oyuncu, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatler üzerine çekmişti. Çektiği bir selfie'yi yayınlayan sanatçı, yazdığı mesajla sevenlerini endişelendirmişti.

"AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI"

Kaza geçirdiğini açıklayan Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

"HEM DİREĞE HEM AĞACA ÇARPTIM"

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen 45 yaşındaki güzel, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.

"SİNEMA FİLMLERİ NE OLDU BİLMİYORUM"

Basın mensuplarının "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeri de 2023 yılında çıkacak" yanıtını verdi.

"SERGİ DE PATLADI"

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan, 2010 yılında boşandığı Cem Özer ile evliliğinden Osman Nejat (16) adında bir oğlu olan Nurgül Yeşilçay, İngiltere'nin başkanti Londra'daki yeni projesi hakkında bilgi de verdi.

Başarılı oyuncu, "Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun Londra'da ilk tiyatro oyunu var, bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz, o bize gelecek" şeklinde konuştu.

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Nurgül Yeşilçay
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