Mynet Trend

Freni boşalan otomobili durdurmak için arkasından böyle koştu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, park halindeyken freni boşalan otomobil, yüzlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarında refüjde askıda kalması sonucu olası bir faciadan dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Şahin’e ait otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında park halinde olduğu esnada aniden freni boşaldı.

Frenlerin devre dışı kalması ile birlikte park halindeki otomobil kendiliğinden hareket ederek yüzlerce aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarına doğru ilerledi. O esnada bir çok aracın geçiş yaptığı Atatürk Bulvarına ilerleyen otomobili fark eden yoldan geçen vatandaşlar otomobilin arkasından koşarak otomobili durdurmaya çalıştı. Vatandaşların çabaları ile hızı düşen otomobil, Atatürk Bulvarındaki yan yolu geçip ana yola çıkacağı esnada refüjde askıda kaldı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların durumu trafik polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemeleri alarak otomobil plaka sorgulamasından Mustafa Şahin’e ulaştı. Aracının başına gelen Mustafa Şahin, otomobilin kendiliğinden ilerlediğini el freninin çekik olduğunu durumu polis ekiplerinden öğrendiğini söyledi.

Otomobil, vatandaşların ve trafik polislerinin yardımı ile refüjden indirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Araç alev topuna döndüAraç alev topuna döndü
Kaza sonrası şaşkına çeviren olayKaza sonrası şaşkına çeviren olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fren Adıyaman otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

Çok konuşulacak iddia! Eğer doğruysa Türk tarihi değişecek

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

Hırsızlık yaptıktan sonra dönüp öpücük atmış!

Hırsızlık yaptıktan sonra dönüp öpücük atmış!

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü

Araç alev topuna döndü

Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada

Kaza sonrası şaşkına çeviren olay

Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti

Camide şoke eden anlar!

Yedi aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

Bebeğini böyle serinletti

Lunapark feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Lunaparkta facia! Yere çakıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.