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  4. Frikik tartışması olay olmuştu! Banu Alkan'dan dansıyla çok konuşulan Hadise paylaşımı: "Hadise'nin göğüsleri..."

Frikik tartışması olay olmuştu! Banu Alkan'dan dansıyla çok konuşulan Hadise paylaşımı: "Hadise'nin göğüsleri..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 17:34
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Gündemdeki magazin olaylarıyla ilgili sık sık açıklama yapan Banu Alkan bu kez son günlerde verdiği frikikle ilgili gündeme gelen Hadise hakkında paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada Alkan'ın Hadise ile ilgili paylaşımlarına yorum yağdı.

Frikik tartışması olay olmuştu! Banu Alkan'dan dansıyla çok konuşulan Hadise paylaşımı: "Hadise'nin göğüsleri..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Banu Alkan magazin gündemiyle ilgili yaptığı açıklamalarla da çok konuşuluyor.

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Uzun bir süre Türkiye'nin en güzel kadını olarak anılan Afrodit lakaplı Banu Alkan bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

Alkan, bu kez son dönemde frikik tartışmasıyla ilgili sık sık gündeme gelen Hadise ile ilgili bir paylaşım yaptı.

'Hadise'nin göğüsleri silikon değil galiba' yazarak üstüne de Hadise'nin profilini etiketleyen Banu Alkan'ın paylaşımını görenleri güldürdü.

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Bununla yetinmeyen Afrodit şarkıcının tatilden yaptığı paylaşımları hikayesine ekleyerek yorum yapmaya devam etti.

"Hadise'de estetik yok" açıklaması yapan Alkan, son paylaşımında ise "Hadise demek frikik demek" yazdı.

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"BU KADINI ÇOK SEVİYORUM"

Alkan'ın açıklamasına sosyal medyada yorum yağdı. Alkan'ın paylaşımına "Günaha girmeden dedikodu", "Kraliçe kimsenin arkasından konuşmuyor", "Bu kadını çok seviyorum" gibi yorumlar geldi.

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Banu Alkan Hadise sosyal medya magazin
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