Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı

Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf geri dönüyor... İlk filmiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Frozen (Karlar Ülkesi), devam filmiyle bir kere daha gönülleri kazanmaya geliyor. Yayınlandığı 2013 yılında 1.27 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Frozen 2’nin (Karlar Ülkesi 2) yönetmen koltuğunu ilk filmde olduğu gibi Oyunbozan Ralph, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zamanda Kıvrılma filmlerinde karşımıza çıkan Jennifer Lee ve Tarzan ile Neşeli Dalgalar filmlerinden tanıdığımız Chris Buck ikilisi paylaşıyor.

Yapımına 2015 yılında başlanan devam filminden ilk fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Filmin seslendirme kadrosunda Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad ve Evan Rachel Wood gibi isimler yer alıyor. Filmin müziklerini ise Frozen ve Coco ile Oscar ödülleri kazanan Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez hazırlıyor.

Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2), 22 Kasım 2019’da vizyona girecek.



