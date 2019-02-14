Mynet Trend

Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) animasyon filminden ilk fragman ve afiş gün yüzüne çıktı.

Frozen 2’dan fragman ve tanıtım afişi yayımlandı

Elsa, Anna, Kristoff ve Olaf geri dönüyor... İlk filmiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Frozen (Karlar Ülkesi), devam filmiyle bir kere daha gönülleri kazanmaya geliyor. Yayınlandığı 2013 yılında 1.27 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en başarılı animasyon filmleri arasına girmeyi başarmıştı. Frozen 2’nin (Karlar Ülkesi 2) yönetmen koltuğunu ilk filmde olduğu gibi Oyunbozan Ralph, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Zamanda Kıvrılma filmlerinde karşımıza çıkan Jennifer Lee ve Tarzan ile Neşeli Dalgalar filmlerinden tanıdığımız Chris Buck ikilisi paylaşıyor.

Yapımına 2015 yılında başlanan devam filminden ilk fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Filmin seslendirme kadrosunda Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad ve Evan Rachel Wood gibi isimler yer alıyor. Filmin müziklerini ise Frozen ve Coco ile Oscar ödülleri kazanan Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez hazırlıyor.

frozen-2-afis

Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2), 22 Kasım 2019’da vizyona girecek.


Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Netflix’ten Hababam Sınıfı sürpriziNetflix’ten Hababam Sınıfı sürprizi
Oscar Ödül Töreni'ne damga vurmaya hazırlanıyorOscar Ödül Töreni'ne damga vurmaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Frozen 2 Karlar Ülkesi 2 Frozen

En Çok Okunan Trend Haberler

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Anonslar yapılıyor cuma hutbesinde anlatıldı! Her yerde aranıyor

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

Loto milyoneri ikramiyesini böyle aldı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix Hababam Sınıfı’nın müziğini dizi tanıtımında kullandı

Netflix’ten Hababam Sınıfı sürprizi

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke Oscar’da ödül verecek

Oscar Ödül Töreni'ne damga vurmaya hazırlanıyor

Miley Cyrus eşi Liam Hemsworth’lü Isn’t it Romantic filminin galasında katıldı

O eski halinden eser kalmamış! Kocasını en şık şekilde temsil etti

Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

Martin Scorsese bir kez daha Leonardo DiCaprio dedi

Daniel Radcliffe’in açıklamaları Harry Potter hayranlarını ikiye böldü

Daniel Radcliffe’in açıklamaları Harry Potter hayranlarını ikiye böldü

Kate Middleton ve Prens William’ı gören sessizliğe büründü

Kate Middleton ve Prens William’ı gören sessizliğe büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.