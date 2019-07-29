Frozen 2 hakkında Kristen Bell’den şaşırtan açıklama

Vizyona girdiğinde özellikle kız çocuklarının kalbine taht kuran Frozen’ın devam filmiyle ilgili, Kristen Bell’den şaşırtan bir açıklama geldi. Anna’yı seslendiren Bell, Frozen 2’nin daha çok yetişkinlere hitap edeceğini ifade etti.

Jennifer Lee ve Chris Buck ikilisinin yönettiği başarılı animasyonun devam filmiyle ilgili ilk kez Kristen Bell konuştu. Veronica Mars, Heroes, The Good Place gibi dizilerin yıldızı Bell: "Uzun süredir beklediğimiz bir hikayeydi. Karakterlerin yaşamlarında anlatılması gereken bir sonraki şey neydi? Bu 'Yapabileceğimiz sonraki hikaye ne?' gibi bir şey değil. Hala çocuklar için uygun ve çocuklar hala bunu sevebilir. Ama bu kızlar artık yetişkin oldu. Bence orijinal Frozen'ın hayranları küçük kızlardı ve şimdi bu filmin onlar için olmadığını düşünüyorlar. Bu onlar için hoş bir sürpriz olacak." dedi.

Frozen, vizyona girdiği 2013 yılında 1.27 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en başarılı animasyon filmi ünvanını elde etti. Oscar ödüllerini toplayan Frozen'ın devam filmi Frozen 2'nun seslendirme kadrosunda Kristen Bell’le birlikte Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Sterling K. Brown gibi isimler yer alıyor.

Frozen 2'nun ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda 20 Kasım 2019 tarihinde buluşması bekleniyor.



