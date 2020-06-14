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Fuat Çapa: Aynı oyunumuzu sürdüreceğiz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 14.06.2020 08:10 | Son Güncelleme

Lige verilen aranın ardından deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa’da teknik direktör Fuat Çapa, "Ciddiyetimizi bozmadan aynı şekilde oyunumuzu sürdüreceğiz” dedi.

Fuat Çapa: Aynı oyunumuzu sürdüreceğiz

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, karşılaşmanın her iki takım adına önemli bir müsabaka olduğunu söyledi.

Final niteliğinde bir maça çıktıklarını dile getiren Çapa, "Bizim amacımız ilk etapta aradaki puan farkını korumak, maç içerisindeki gidişata göre de gereken hamleleri yapmaktı. Oyuna çok iyi başladık. İlk devre 4 tane çok net pozisyonumuz vardı ama maalesef değerlendiremedik" ifadelerine yer verdi.

İlk yarı VAR’dan dönen penaltılarının da olduğunu anımsatan Çapa, "Maçta iyi oynarken 1-0 geriye düştük ama ilk yarı oynadığımız oyun ikinci yarın için umut vericiydi. Bunu devre arasında da futbolcularımızla da değerlendirdik" açıklamasında bulundu.

Virüs salgını nedeniyle lige verilen ara kapsamında oyuncularının uzun zamandır müsabakaya çıkmadıklarını da belirten Çapa, "Her ne kadar idman yapılsa da bu süreçte karşılaşmalar sonuçta öğrenmiş olduğunuzun sınavıdır” şeklinde konuştu. İkinci yarı Yeni Malatyaspor’un biraz daha kontrollü oynayacağını bildikleri için bu yönde analiz yaptıklarını ifade eden Çapa, “Bu kapsamda yaptığımız analizlerde hata oranlarının çok olduğu bölgeden golleri bulduk. Karşılaşmadan galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pandemi sürecinde çok güzel geçirdik. Oyuncuların saha içerisinde ne yaptığı görmüştük saha dışında da ne yaptıklarını görmek istiyorduk, bu süreçte bunu da değerlendirme imkanımız oldu. Önümüzde önemli karşılaşmalar var. Ciddiyetimizi bozmayacağız, aynı şekilde oyunumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

(İHA)

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