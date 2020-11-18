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Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 18.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Göztepe maçına iyi hazırlandık, 3 puanla tanışmak istiyoruz" dedi.

Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz

Ligde oynadığı 6 maçta 2 puan toplayan ve ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü, milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Ligin 9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi Fuat Çapa, milli takım arası için geldikleri Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çapa, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyerek, "Ligde 8 haftayı geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İstediğimiz gibi bir dönem olmadı. Bir haftayı maç oynamadan geçmemiz, sonra milli takım arası olması, sonrasında da Hatayspor'un üzücü bir dönem geçirmesi ve pozitif vakaların yaşanması nedeniyle 2 ileri 1 geri oldu. Ligde 8 hafta oynansa da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergileyeceğimize eminim" diye konuştu.

Antalya kampı süren başkent ekibinde lige hazır hale geldiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Ankaragücü camiası çok büyük bir camia. Bunu göz ardı edemeyiz. Hangi camiada görev yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Beklentilerin ne olduğunu da biliyoruz. Ankaragücü son yıllarda olduğu gibi olduğu gibi sezon sonuna yüreği ağzında girmek istemiyor. Bunun farkındayız. Umarım sakatlık ve koronavirüste pozitif vaka olmaz, süreci çok iyi değerlendireceğimize eminim. Hedefler doğrultusunda kurulan bir takım. Herkes en iyisini bekler, bu bir gerçek. Orta sıralar gerçekçi bir hedef olur, daha üst sıralar için isse oyuncu grubunun gelişmesine ihtiyaç var. Yaş ortalaması 22.6 olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen oyuncu grubuna sahibiz. Bu da geçmiş maçlarda bize pahalıya mal oldu. Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Burada uyum sürecini iyi bir şekilde geçirdik, Göztepe maçına 3 puanla tanışmak için hazırlandık" ifadelerini kullandı.

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Takımın maç kazandıkça özgüvenini de artacağına vurgu yapan Çapa, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiçbir zaman çalışmadım. Buradaki oyuncu grubunun ve hedefin sonu güzel olacak. Kimsenin endişesi olmasın. Doğru başlayamadık, bu bir gerçek. İstediğimiz gibi başlayamadık ve durumun farkındayız. Önümüze bakarak neler yapabileceğimizi ortaya koyarak alacağımız sonuçlarla camiamızı rahatlatıp hem de özgüvenimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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