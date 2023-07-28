Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı! "Sonsuza dek..."

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner anmada sözlerini toparlamak da güçlük çekmişti.

Usta isim 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.

