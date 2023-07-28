MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı! "Sonsuza dek..."

Fuat Güner'den Özkan Uğur paylaşımı! "Sonsuza dek..."

28.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Fuat Güner sosyal medya hesabında yakın dostunu andığı bir paylaşımda bulundu.

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner anmada sözlerini toparlamak da güçlük çekmişti.

Usta isim 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:

swew

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın"Yorumu sosyal medyayı salladı! "Yazıp durmayın"
Meğer sevgilisi varken... Şaşırtan iddialarMeğer sevgilisi varken... Şaşırtan iddialar
Karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü Karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü
Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Fuat Güner sosyal medya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Basın toplantısında bir anda donup kaldı! 20 saniye boyunca bekledi

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.