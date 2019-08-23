Fuhuş bahanesiyle 104 kişiyi dolandırmışlar!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya’nın da olduğu 40 ayrı ilden bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TL parasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli’de oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö. (42) gözaltına alındı.

Şüpheliler Denizli’de ki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonrasında ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)

