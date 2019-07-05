Fuhuş defteri skandalı! Yazanlar şaşkına çevirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne polisi, Beşparmak köyünde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve baskın yapan ekipler işbirliği yaptıkları kadınları para karşılığında pazarladıkları belirlenen Ali Y., Merve Ö., Serkan D. ve Mahmut Ö. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

KAÇ PARA ALDIKLARI YAZIYOR



Evide yapılan aramada hangi kadının kiminle ilişkiye girdiği ve karşılığında kaç para aldığının yazılığı olduğu bir defter de bulundu.

Zanlıların 400 ile bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla fuhuş yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bugüne kadar 7 kadının farklı kişilerle ilişkiye girmesini sağladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KKTC medyası haberi, 'Bakkal değil, fuhuş defteri' başlığıyla verdi.

Kaynak: DHA

