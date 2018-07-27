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Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Evlendirme programlarına katılan ve geçtiğimiz yıl fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürüldü.

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, geçen cumartesi günü yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu.

Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam pezevenklikten içeri alınıyor. ablası öldü diye kadın haklarından bahsediyor. sattıgın kararttıgın hayatlar ne
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