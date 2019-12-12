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Fulden Uras gözyaşları içinde anlattı: Göğüslerimi alsınlar bitsin...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bir süredir zor zamanlar geçiren Fulden Uras, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Uras, ‘annemin vefatından sonra 20 kilo verdim’ dedi.

Fulden Uras gözyaşları içinde anlattı: Göğüslerimi alsınlar bitsin...

Şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras annesinin ölümü ve hastalığı ile ilgili yaşadığı zor zamanları anlattı. Gözyaşlarını tutamayan ünlü isimin açıklamaları şöyle:

"Ben 13 yaşımdan beri hastanelerden burnunu çıkaramayan biriyim bunlara çok alıştım. Kısa sürede çok fazla yakınımı kaybettim. Üç dört ay evvel kuzenimi kaybettim. Ben çevremi toparlamaya çalışmaktan kendi acımı hep sonraya erteledim. O ertelediğim şeyler bir süre sonra ortaya çıkıyor ve beni hastanelik ediyor.

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Sadece bu yaz beş kez ameliyat oldum. Bağışıklık sistemim çökük böbreklerim kötü ben artık o kadar çok sağlıkla sınandım ki aldığım nefes bile çok kıymetli benim için güzellik takıntılarını falan geçeli çok oldu.

'ÖLÜM BENİM İÇİN ANNEME KAVUŞMAK'

Sol göğsümden ameliyat oldum şimdi sağ taraftan da olacağım. Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor… Asla ‘neden ben’ demedim. Herkesin bir imtihanı var bu hayatta, ben hiç korkmuyorum. Ölüm benim için anneme kavuşmak. Neden korkayım ki anneme kavuşup sarılacağım. Annemi çok özledim. Annem istemediği için evlenmedim. Üç kız çocuğu ile babamdan ayrılmıştı.

Ben en acı şeyleri yaşadım. Çocuğum yok iki kardeşim bir yeğenim var küçücük bir aile kaldık. Onlar hayatta olsun başka bir şey istemiyorum.Annemin vefatından ve ameliyatlardan sonra 20 kilo verdim. 51 kiloya düştüm. Bende kanser ve şeker var ne yapabilirim bilmiyorum."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah acil şifalar versin hastalık gerçekten hayatın değerini anlamamızı sağlayan bir imtihan bence de .
geçmiş olsun canım zor hastalık bu kanser
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