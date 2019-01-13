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Fulham başkan yardımcısından taraftara: Cehenneme git

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Premier Lig'de düşme hattında bulunan Fulham'ın başkan yardımcısı Tony Khan, taraftarın "Lütfen kulübü terk edin" şeklinde attığı tweete "Asla, ölene kadar bu kulüpteyim. Cehenneme git" cevabını verdi.

Fulham başkan yardımcısından taraftara: Cehenneme git

Premier League'de 19. sırada yer alan Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Fulham, Burnley yenilgisinin ardından iyice karıştı. Fulham'da başkan yardımcısı Tony Khan, Burnley yenilgisinin ardından bir taraftarla sosyal medyada tepki çeken bir diyaloğa girdi.

Bir Fulham taraftarının yönetimi hedef alan, 'Lütfen kulübü terk edin' şeklinde attığı tweete yanıt veren Tony Khan, 'Asla, ölene kadar bu kulüpteyim, cehenneme git' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki alan bu cevabın ardından Tony Khan'a sert eleştiriler yapıldı. Tony Khan ikinci başkanlığın yanı sıra kulübün sosyal medya performanslarından da sorumlu olarak görev yapıyor. Fulham, 22 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tony Khan Fulham

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