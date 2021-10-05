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Fulya Öztürk tek tek yaptığı yardımları saydı! Çıkan haberleri beğenmedi

05.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Öztürk, hakkında çıkan iddialarla çileden çıktı. Sunucu Fulya Öztürk yaptığı yardımları tek tek sayarak yeteri kadar haber olamadığı için isyan etti.

Fulya Öztürk tek tek yaptığı yardımları saydı! Çıkan haberleri beğenmedi

Celal Bilgin isimli kişinin canlı yayında, karısının olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletmesiyle gündeme gelen Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, olayla ilgili gösterilen tepkiler karşısında dün çileden çıkarak isyan etmişti.

Öztürk, "Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, özür diliyorum. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?" diye isyan etti.

Ekran Alıntısı

Öztürk o anların haber olmasıyla ilgili de tepki gösterdi.

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Fulya Öztürk paylaşım yaparak "Yine algı peşinde olmanız peki? Allah'a havale ediyorum" dedi.

Öztürk yaptığı yardımları tek tek sayarak sosyal medyada gündem oldu.

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