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Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un mesajını ifşa etti

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ÜNLÜLER  | 18.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup'un model Funda Aksu'ya sosyal medyadan mesaj attığı ortaya çıktı! Funda Aksu ünlü futbolcunun mesajını paylaştı.

Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un mesajını ifşa etti

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlık yaparken yakalandı. Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün Funda Aksu'ya attığı mesajlar yüzünden ifşa oldu.

"BU DA ARDINDAN GELEN GOL"

Pamuk ile 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı.

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Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı.

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Özyakup, görüntünün photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsünden ibaret olduğunu ifade ederek söz konusu haberi yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Funda Aksu Oğuzhan Özyakup

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