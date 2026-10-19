İş hayatında "hayır" diyemiyorsanız nedeni bu 3 madde olabilir!

İşte iş hayatında "hayır" demeyi zorlaştıran o nedenler:

1. KAYBETME VE BEĞENİLMEME KORKUSU

Çalışanların sınır çizmesinin önündeki en büyük engel psikolojik baskılar olarak öne çıkıyor. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle işini kaybetme endişesi taşıyan ya da yöneticilerinin gözünde "uyumsuz" görünmekten korkan bireyler, her talebe boyun eğmek zorunda kalıyor. Uzmanlar, kendisini sürekli kanıtlama ihtiyacı hisseden çalışanların, yetersizlik hissi nedeniyle sınırlarını tamamen kaybettiğine dikkat çekiyor.

2. GÖREV TANIMLARI VE KURUM KÜLTÜRÜ

Şirketlerdeki yapısal eksiklikler sınır koymayı imkansızlaştırıyor. Görev tanımlarının net olmaması, çalışanların sorumluluk alanlarında gri bölgeler yaratıyor. Buna ek olarak, fedakarlığı "iyi takım oyuncusu olmak" şeklinde pazarlayan kurum kültürleri ve katı hiyerarşik yapılar, çalışanların haklarını aramasını ya da fazladan yüklenen işlere "dur" demesini engelliyor.

3. SÜREKLİ ULAŞILABİLİRLİK

Akıllı telefonlar, e-postalar ve kurumsal mesajlaşma uygulamaları (Slack, Teams, WhatsApp), işi ofis dışına taşıyarak sınırları tamamen görünmez kıldı. Mesai saatleri dışında gelen bildirimlere anında yanıt verme baskısı, çalışanların özel hayat alanını işgal ediyor. Performansın "verimlilik" yerine "erişilebilirlik" üzerinden ölçülmesi ise bu dijital baskıyı körüklüyor.