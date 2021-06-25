Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Funda Arar'ın hayat hikayesi...

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak Volkan Konak'ın sunuculuğunu üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında başarılı şarkıcı Funda Arar konuk olacak. Okulu sonrası müzik öğretmenliği de yapmış olan Funda Arar, müziğe olan ilgisini henüz çocukken keşfetmiş. Peki Funda Arar kimdir?

FUNDA ARAR KİMDİR?

1975 senesinde Ankara'da dünyaya gelen başarılı sanatçı Funda Arar; ilk öğrenimini Ankara'da, orta ve lise öğrenimini ise babasının görevi sebebiyle Muğla ve Adapazarı'nda tamamlamıştır. Müziğe olan ilgisi ve yeteneğini küçük yaşlarda fark eden Arar, ilkokul 3. sınıfta mandolin ve solfej dersleri almaya başlamıştır. 1992 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazanan Arar, okulu bitirmesinin sonrasında iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapmıştır. Yaklaşık bir buçuk sene albüm çalışmalarını devam ettiren başarılı sanatçı, oldukça iyi bir repertuar seçiminden sonra stüdyoya girmiş ve "Sevgilerde" ismini verdiği albümünü 2000 yılı Mart ayında tamamlamıştır. Funda Arar'ı müzikseverler, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Kaldırımlar"la tanımıştır. Albümde Kaldırımlar'ın Yanı sıra Behçet Necatigil'in "Sevgilerde", Gülsüm Cengiz'in "Yağmur", Şeyda Kılınç'ın "Ay Doğmadan Gel" şiirleri de bulunmaktaydı. Başarılı sanatçı özellikle Kaldırımlar'daki güçlü sesi ve usta yorumuyla beğeni toplamıştır.

2001 senesinin Şubat ayında ise Kıraç ile beraber yapmış olduğu düet albümü ile müzikseverlerin karşısına çkmıştır. Bu albümde ilk klibi çekilen şarkı "Sevgiliye" şarkısı olmuştur. "Sevgiliye" albümünün bir başka özelliği ise Funda Arar'ın bestecilik yönünü ortaya koyan ilk önemli çalışma olmasıydı. Sözleri ve müziği Funda Arar'a ait olan "Seni Düşünürüm" parçasının klibinin yayına girmesinin ardından Funda Arar daha da geniş kitleler tarafından tanınmış ve ünü artmıştır.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde

2012: Sessiz Sinema

2015: Hoşgeldin

2017: Aşk Hikayesi

2018: Arabesk

2002: Alagül

2003: Sevda Yanığı

2006: Son Dans

2008: Rüya

2009: Zamanın Eli

2011: Aşkın Masum Çocukları

FUNDA ARAR SİNGLE'LAR

2019: Çık Aradan

2020: O Şarkıyı Çal

2007: Rüya Gibi (Cem Yıldız ile)

2013: Hafıza

2015: Bağışla

2017: Aşk Olsun



