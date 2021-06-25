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Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Funda Arar'ın hayat hikayesi...

25.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen sanatçı Funda Arar, Star Tv ekranlarında yayınlanan Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu akşamki konuğu olacak. Okulu bitirdikten sonra iki sene boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapan Funda Arar, müziğe olan ilgisi ve yeteneğini küçük yaşlarda fark etmişti. Peki Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Funda Arar'ın hayat hikayesi...

Funda Arar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü sanatçı Funda Arar'ın hayat hikayesi...

Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak Volkan Konak'ın sunuculuğunu üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında başarılı şarkıcı Funda Arar konuk olacak. Okulu sonrası müzik öğretmenliği de yapmış olan Funda Arar, müziğe olan ilgisini henüz çocukken keşfetmiş. Peki Funda Arar kimdir?

FUNDA ARAR KİMDİR?

1975 senesinde Ankara'da dünyaya gelen başarılı sanatçı Funda Arar; ilk öğrenimini Ankara'da, orta ve lise öğrenimini ise babasının görevi sebebiyle Muğla ve Adapazarı'nda tamamlamıştır. Müziğe olan ilgisi ve yeteneğini küçük yaşlarda fark eden Arar, ilkokul 3. sınıfta mandolin ve solfej dersleri almaya başlamıştır. 1992 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazanan Arar, okulu bitirmesinin sonrasında iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yapmıştır. Yaklaşık bir buçuk sene albüm çalışmalarını devam ettiren başarılı sanatçı, oldukça iyi bir repertuar seçiminden sonra stüdyoya girmiş ve "Sevgilerde" ismini verdiği albümünü 2000 yılı Mart ayında tamamlamıştır. Funda Arar'ı müzikseverler, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Kaldırımlar"la tanımıştır. Albümde Kaldırımlar'ın Yanı sıra Behçet Necatigil'in "Sevgilerde", Gülsüm Cengiz'in "Yağmur", Şeyda Kılınç'ın "Ay Doğmadan Gel" şiirleri de bulunmaktaydı. Başarılı sanatçı özellikle Kaldırımlar'daki güçlü sesi ve usta yorumuyla beğeni toplamıştır.

2001 senesinin Şubat ayında ise Kıraç ile beraber yapmış olduğu düet albümü ile müzikseverlerin karşısına çkmıştır. Bu albümde ilk klibi çekilen şarkı "Sevgiliye" şarkısı olmuştur. "Sevgiliye" albümünün bir başka özelliği ise Funda Arar'ın bestecilik yönünü ortaya koyan ilk önemli çalışma olmasıydı. Sözleri ve müziği Funda Arar'a ait olan "Seni Düşünürüm" parçasının klibinin yayına girmesinin ardından Funda Arar daha da geniş kitleler tarafından tanınmış ve ünü artmıştır.

FUNDA ARAR ALBÜMLERİ

2000: Sevgilerde
2012: Sessiz Sinema
2015: Hoşgeldin
2017: Aşk Hikayesi
2018: Arabesk
2002: Alagül
2003: Sevda Yanığı
2006: Son Dans
2008: Rüya
2009: Zamanın Eli
2011: Aşkın Masum Çocukları

FUNDA ARAR SİNGLE'LAR

2019: Çık Aradan
2020: O Şarkıyı Çal
2007: Rüya Gibi (Cem Yıldız ile)
2013: Hafıza
2015: Bağışla
2017: Aşk Olsun

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Funda Arar
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