MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Furkan Dede'nin Ogeday ile ilgili sözleri sonrası Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya bağlandı

Furkan Dede'nin Ogeday ile ilgili sözleri sonrası Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya bağlandı

13.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra'da yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Yorumculardan Furkan Dede Survivor Ogeday'ın sakatlığıyla ilgili şoke eden bir iddiada bulundu. Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söylemesi sonrası Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'ya bağlandı. Furkan Dede ve Acun Ilıcalı arasındaki gerilim sosyal medyada gündem oldu.

Furkan Dede'nin Ogeday ile ilgili sözleri sonrası Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya bağlandı

Furkan Dede, Survivor Anıl'ın elenmesi sonrası çileden çıktı. Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin hedefinde ise Survivor Ogeday vardı. Dede, Ogeday'ın hem Nisa ile ilişkisine hem de sakatlığına takıldı. Hatta eleştirinin dozunu artırdı ve Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı ise Survivor Ekstra'ya bağlandı.

Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada "Yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir" dedi.

furkan_dede_102405672_584708908846696_7512423309710487168_n

Dede hızını alamadı ve "Bugün Nisa potadaysa bunun sebebi sensin Ogeday. Sen nasıl Nisa ile birlikte hareket etmezsin ben anlamıyorum. İşin bir de duygusal tarafı var. Ne birlikteyim diyorsun ne değilim, ne seviyorum diyorsun ne sevmiyorum. Bu nasıl ilişki ya" yorumunda bulundu.

drndrhn

ACUN ILICALI CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yaptığı konuşmanın ardından Acun Ilıcalı canlı yayına bağlandı. Acun Ilıcalı konuşmasında "Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun, öyle anlıyorum. Orada bir doktor var adamın mesleği o" dedi.

Furkan Dede ise "Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim, bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti" yanıtını vererek iddiasına tekrarladı. Ancak Acun Ilıcalı bu yanıttan tatmin olmadı ve "Soruyu sor, soru ne?" diyerek sinirlendi ve şunları söyledi:

indir

SEN BU YAYINI SEYRET!

"Risk alırsın aşırı açır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek... Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun."

Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine Ilıcalı sinirlenerek "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" diyerek kızdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Polat gelen teklif karşısında dondu kaldı! "Kocam sizinle..."Ebru Polat gelen teklif karşısında dondu kaldı! "Kocam sizinle..."
Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...Kocasının spermini içmesi tavsiye ediliyordu! Her gün...
EDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transferEDHO'da da birliktelerdi! Yeni dizisine flaş transfer
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ogeday Furkan Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Akaryakıt fiyatları isyan ettirdi! ‘Zam istemekten utanıyoruz’

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

Ünlü haber spikerinden kötü haber! Uğur Dündar duyurdu

İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken olay! Yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken olay! Yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

İlginizi Çekebilir

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.