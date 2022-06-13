Furkan Dede'nin Ogeday ile ilgili sözleri sonrası Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya bağlandı

Furkan Dede, Survivor Anıl'ın elenmesi sonrası çileden çıktı. Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede'nin hedefinde ise Survivor Ogeday vardı. Dede, Ogeday'ın hem Nisa ile ilişkisine hem de sakatlığına takıldı. Hatta eleştirinin dozunu artırdı ve Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı ise Survivor Ekstra'ya bağlandı.

Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada "Yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir" dedi.

Dede hızını alamadı ve "Bugün Nisa potadaysa bunun sebebi sensin Ogeday. Sen nasıl Nisa ile birlikte hareket etmezsin ben anlamıyorum. İşin bir de duygusal tarafı var. Ne birlikteyim diyorsun ne değilim, ne seviyorum diyorsun ne sevmiyorum. Bu nasıl ilişki ya" yorumunda bulundu.

ACUN ILICALI CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yaptığı konuşmanın ardından Acun Ilıcalı canlı yayına bağlandı. Acun Ilıcalı konuşmasında "Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun, öyle anlıyorum. Orada bir doktor var adamın mesleği o" dedi.

Furkan Dede ise "Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim, bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti" yanıtını vererek iddiasına tekrarladı. Ancak Acun Ilıcalı bu yanıttan tatmin olmadı ve "Soruyu sor, soru ne?" diyerek sinirlendi ve şunları söyledi:

SEN BU YAYINI SEYRET!

"Risk alırsın aşırı açır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek... Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun."

Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine Ilıcalı sinirlenerek "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" diyerek kızdı.



