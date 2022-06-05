MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Furkan Dede'nin Survivor yorumu gündem oldu! "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi"

Furkan Dede'nin Survivor yorumu gündem oldu! "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi"

05.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Evrim ve Hikmet'in eleme adayı olmasından sonra Survivor yorumcularından Furkan Dede ilginç bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Furkan Dede'nin Survivor yorumu gündem oldu! "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi"

Survivor Türkiye'de Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Kıran kırana mücadelede dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı Hikmet olurken Survivor ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı. Yapılan ada oylamasında 2. eleme adayı Evrim Keklik oldu.

Survivor Ekstra yorumcularından Furkan Dede yarışmalar sonrasında ilginç bir paylaşım yaptı.

11

Furkan Dede paylaşımında "Bugün Survivor’da birçok maçın bilerek kaybedildiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam…" yazdı.

Survivor Nisa &quot;Nagihan istedi diye niye hemen sistem değiştirildi&quot; dedi! Acun Ilıcalı rahatsız olduSurvivor Nisa "Nagihan istedi diye niye hemen sistem değiştirildi" dedi! Acun Ilıcalı rahatsız oldu

Furkan Dede'nin bu paylaşımı herkesi şoke etti. Furkan Dede'ye binlerce takipçisi "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi", "Evrim bilerek yaptı kesinlikle elenmeli" yorumları yaptı.

1

2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli tarzı olay oldu! "Arka Sokaklar'ın..."Dekolteli tarzı olay oldu! "Arka Sokaklar'ın..."
Programın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardıProgramın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardı
Şarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyorŞarkıcı Zara'nın son paylaşımı olay oldu! Günden güne değişiyor
Anahtar Kelimeler:
survivor Furkan Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Şarkıcı Simge Sağın yarı çıplak poz verdi! "Hiç giyinmesen daha iyiydi"

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

Twitter'ı salladı! Öyle bir şey yaptı ki...

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

İlginizi Çekebilir

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.