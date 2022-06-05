Furkan Dede'nin Survivor yorumu gündem oldu! "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi"

Survivor Türkiye'de Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Kıran kırana mücadelede dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu.

Survivor'da ilk eleme adayı Hikmet olurken Survivor ikinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı. Yapılan ada oylamasında 2. eleme adayı Evrim Keklik oldu.

Survivor Ekstra yorumcularından Furkan Dede yarışmalar sonrasında ilginç bir paylaşım yaptı.

Furkan Dede paylaşımında "Bugün Survivor’da birçok maçın bilerek kaybedildiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam…" yazdı.

Furkan Dede'nin bu paylaşımı herkesi şoke etti. Furkan Dede'ye binlerce takipçisi "Evrim Ayşe'ye bilerek sayı verdi", "Evrim bilerek yaptı kesinlikle elenmeli" yorumları yaptı.





