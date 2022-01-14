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Furkan Kızılay kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında?

14.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2022'nin gönüllüler kadrosunda yarışacak olan Furkan Kızılay, Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olmuştu. Kızılay'ın yaşı, hayatı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Peki Furkan Kızılay kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında? İşte hayatı...

Furkan Kızılay kimdir, aslen nereli ve sevgilisi kim? Survivor Furkan Kızılay kaç yaşında?

Reyting rekorları kıran Survivor yarışması All Star konseptiyle ekranlarda başlıyor. Survivor'ın gönüllüler kadrosunda yarışacak olan tanınmış isimlerden Furkan Kızılay, 2000'li yılların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da rol almıştı. Peki Furkan Kızılay kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı olarak bilinmektedir. 2000'li yıllarda Çocuklar Duymasın isimli TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sevilen oyuncu sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Aynı zamanda 2009 senesinde "Aşksın Sen" adlı albümünü yayınlamıştır.

2010 yılında çekimlerine yeniden başlanmış olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini tekrardan canlandırmıştır. kızılay, 2022 senesinde ise Survivor Ünlüler takımında yarışacak.

FURKAN KIZILAY'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

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Çocuklar Duymasın (2002-2005),
Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013)
Emret Komutanım Şah Mat (2007),

FURKAN KIZILAY'IN ALBÜMLERİ

Ecem (2014),
Vura Vura (2014)
Aşksın Sen (2009),
Her şey Senle (2010),
Karamel Kokun (2011),

FURKAN KIZILAY'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha önce Beste Güldalı ile birlikte olduğu bilinen Furkan Kızılay'ın şu anda yaşadığı bir birliktelik olup olmadığı bilinmemektedir.

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TV8 survivor Furkan Kızılay
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