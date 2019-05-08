Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu, yeni romantik komedi dizisi Benim Tatlı Yalanım'da buluştu!

Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım” sevilen isimleri ve duygu yüklü hikayesi ile izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Nejat,(Furkan Palalı) tasarımını kendi yaptığı gözlüklerle uluslararası pazarda yer edinmiş, oldukça başarılı, yakışıklı, karizmatik bir adamdır. Gözü kızı Kayra’dan başkasını görmeyen Nejat, onun her şeyiyle kendisi ilgilenmektedir. Harika bir hayatı olan Kayra’nın tek eksiği annesinin yanında olmamasıdır. Annesinin yüzünü hiç görmediği kızının üzülmemesi için ona anlattığı “idare edecek” yalanlar, Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İyice köşeye sıkışan Nejat, ne yapacağını bilemez bir durumdadır.

Suna ise (Aslı Bekiroğlu) akıllı, çocuk ruhlu, inaçtı ve lafını hiç sakınmayan babası ve kardeşleriyle yaşayan hayat dolu bir kızdır. Annesini küçük yaşta kaybetmiş olan çocukların her şeyleri babalarıdır. Turizm Otelcilik okuyan Suna, bir otelin roof barında çalışmaktadır. Evlenmek, aile kurmak, çocuk büyütmek onun hayalleri arasında değildir. Ancak birbirinden tamamen farklı hayat süren bu ikilinin yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı ve bir o kadar da zor bir oyunun içinde bulurlar.

Benim Tatlı Yalanım, yakında Star’da..

