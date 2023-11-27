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Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni detaylar! Türkiye'nin konuştuğu olayda Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı "Şaka gibisin, üzme beni"

27.11.2023 17:04 | Son Güncelleme:
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İçerisinde futbol dünyasından birçok ismin de yer aldığı son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayının faili Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği vurguna dair yeni detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın mağdurlarından İnci Çeviker ile olan telefon görüşmesi kayıtları ortaya çıkarken, konuşmadaki detaylar oldukça dikkat çekti.

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi pek çok ünlü ismin mağdur olarak dava dosyasında yer aldığı olayda Seçil Erzan'ın mağdurlarından olan iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker ile olan telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı.

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"BUGÜN SON" DİYEREK KANDIRMIŞ

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İsmail Saymaz'ın yayınladığı görüşmede “Bu gün son gün” diyerek, Çeviker'i kandırdı. 92 günlük Kur Korumalı Mevduat hesabındaki 1.920.000 dolarını mevduat tarihinden bir gün önce çekti. KKM gelirini kaybettiği gibi 25.290 dolar prim ödedi. Bir gün sonra 198.000 dolar daha verdiler.

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği vurgunda vaadedilen ödemeyi alamamaları sonrası Çeviker çiftinin 7 Nisan'da bankaya başvurmasıyla gün yüzüne çıktı.

İŞTE O KONUŞMA

telelefon

Erzan: Ne yapıyorsun İnci?

Çeviker: Kayıt alıyorum.

Erzan: Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun?

(Erzan, telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böğürgöz diye tanıtıyor.)

Erzan: Şimdi ne yapıyoruz? İnci Hanım'la bekliyoruz.

Yörük: Yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10'da elinizde.

Erzan: Ama ben anlatamıyorum müşteriye.

Yörük: Yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yetişirse saat 5.30-6'ya kadar bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10'da sizde. Sabah 10'a kadar sabredelim.

Erzan: Valla ben çok töhmet altında kalıyorum.

Yörük: Yarın sabah 10'a kadar sıkıntı gözükmüyor.

Erzan: Yarın sabah 10'da nasıl olacak? İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim?

Yörük: Biz size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, size bilgi veririm. Yarın saat 10 gibi hazırlayın kendinizi.

Çeviker: Bugün olma ihtimali var mı?

Yörük: Elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için…

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