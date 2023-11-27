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  4. Kayıp paralar nerede? Tüm oklar o ismi işaret ediyor... Seçil Erzan evindeki notta her şeyi yazmış! Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı

Kayıp paralar nerede? Tüm oklar o ismi işaret ediyor... Seçil Erzan evindeki notta her şeyi yazmış! Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı

27.11.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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Spor dünyasını sarsan dolandırıcılık iddiasıyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi pek çok ünlü ismin mağdur olarak dava dosyasında yer aldığı olayda Seçil Erzan'ın ifadesindeki 'serum' detayı gündem oldu. Çorlu’daki evinde ele geçirilen not kağıdıyla ilgili sorgusunda Erzan "Serumlar takılarak bana ‘bu işi banka dışında yaptın’ diye söylettirdiler" dedi, o isimleri açıkladı. Öte yandan parayı yurt dışına çıkaran isim de belirlendi.

Futbol dünyası, ortaya çıkan dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. Aralarında futbolcuların ve eski futbolcuların da bulunduğu 29 kişiyi 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın anlattıkları yeni detayları da ortaya çıkardı. İkinci kez ifade veren Erzan'ın 'serumla tehdit' iddiası dikkat çekerken, isimleri tek tek açıkladığı belirtildi. Öte yandan söz konusu paraları yurt dışına çıkaran ismin de ortaya çıktığı belirtiliyor. İşte günlerdir konuşulan dolandırıcılık davasında son gelişmeler...

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EVİNDE ÇIKAN NOT KAĞITLARI

EVİNDE ÇIKAN NOT KAĞITLARI
Milliyet'te yer alan habere göre; iddiaların odağındaki Seçil Erzan, ikinci ifadesinde yeni bilgileri paylaştı. Erzan, Çorlu’daki evinde ele geçirilen, şahıslardan aldığı paralara ilişkin not kağıtlarıyla ilgili soruya, “Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur. Fakat bu not kağıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur” cevabını verdi.

"SERUM TAKARAK SÖYLETTİLER"

"SERUM TAKARAK SÖYLETTİLER"
İfadesinde “Baskıya ya da bir tehdide maruz kaldın mı?” sorusuna ise Erzan, şu yanıtı verdi: “8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa-1 Bölge Müdürü Sermin Hanım, Çorlu’daki evime geldi. Bana ‘Burada kalmayabilirsin, otelde ya da istersen benim evimde de kalabilirsin’ dedi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Geldikleri araçlar bankanın araçlarıydı. 9 Nisan’da beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğüne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana ‘bu işi banka dışında yaptın’ diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, ve Genel Müdür Yardımcısı vardı” dedi.

"TABLOLARI BEN YAPMADIM"

"TABLOLARI BEN YAPMADIM"
Erzan, ikametinde notlar dışında tablolar ele geçirildiğinin belirtilmesi üzerine ise şunları anlattı: “Bu tabloları ben yapmadım. Kimden ne kadar para aldıysam bunu kağıtlara not almıştım. 9 Nisan’da beni alıp bankaya götürdüklerinde not kağıtlarımı da aldıklarını yukarıda söylemiştim. Bu kağıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi ve Tanu Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Ben de bunları alıp evime götürmüştüm. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler.”
Fonla kâr vaadini 2022 Aralık ayından sonra yaptığını anlatan Erzan, şunları söyledi: “Öyle çok sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım. Tüm mağdur olduğunu iddia eden şahıslar ile gerçek mağdurların sistemde hesaplarını kontrol ettiğim sırada log kayıtları sisteme düşmektedir. Verdiğim tüm evrakları bankada sistemde düzenledim. Banka başından itibaren durumdan haberdardır. En azından haberdar olmalıydılar. Banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. Zaten 50 bin dolar üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde bu teftişe tabidir.”

ERZAN’A AİT KASADA ALTINLAR BULUNDU

ERZAN’A AİT KASADA ALTINLAR BULUNDU
Soruşturma kapsamında Erzan’ın Çorlu’da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlendi ve kasa polis tarafından açıldı. Kasada, yedi Reşat altın, beş Ata altın, iki Ata altın kolye, bir yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulurken, altınların değerinin yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenildi. Erzan’ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu’da bir daire ve bir iş yeri ile Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.
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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Arda Turan spor
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