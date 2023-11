Kayıp paralar nerede? Tüm oklar o ismi işaret ediyor... Seçil Erzan evindeki notta her şeyi yazmış! Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı

EVİNDE ÇIKAN NOT KAĞITLARI

Milliyet'te yer alan habere göre; iddiaların odağındaki Seçil Erzan, ikinci ifadesinde yeni bilgileri paylaştı. Erzan, Çorlu’daki evinde ele geçirilen, şahıslardan aldığı paralara ilişkin not kağıtlarıyla ilgili soruya, “Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur. Fakat bu not kağıtlarından bizzat benim yazdıklarım doğrudur” cevabını verdi.