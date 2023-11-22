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  4. Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni gelişme! Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasına da girdi: "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!"

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni gelişme! Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasına da girdi: "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!"

22.11.2023 17:23 | Son Güncelleme:
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Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın yargılanması başlamıştı. Duruşmadaki detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken, Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldığı belli oldu. Turan'ın bu hamlesi dava dosyasına da girdi. Ayrıca Arda Turan'ın, "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı. Deprem zamanı bizimle dalga geçtiler!" dediği de ifade edildi.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılıkta yeni gelişme! Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasına da girdi: "Emre Belözoğlu'nun 1 lira parası kalmadı!"

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan detaylar günbegün ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma kaydı, dava dosyasına girdi. 12 sayfalık tutanağa göre Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldı ve bu hamle, soruşturma dosyasına sunuldu.

Toplam zararı 7 milyon 500 bin doları bulan Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmanın detaylarını ise Sabah Gazetesi muhabiri Mustafa Sait Özkan detaylandırdı.

"BÜTÜN SERVETİM SENDEYDİ"

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Eyüpspor Teknik Direktörü Turan'ın Erzan'a, "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?" diyerek tepkisini gösterdiği görüldü.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN 1 LİRASI KALMAMIŞ"

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Arda Turan ile birlikte en çok parasını kaybeden isimlerden biri olan Emre Belözoğlu'nun ise 4.2 milyon dolarlık parayı kaptırdığı belirtildi. Arda Turan ise bu durumu işaret ederek Seçil Erzan'a, "Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu’nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya. ‘Bana bi 100.000 Euro ver de bağış yapayım’ diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye." ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCANIN YANINDAYMIŞSIN"

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Arda Turan, mesajlarında ise şöyle devam etti;

Arda Turan: "Seçil seni arıyorum Çorlu’dayım diyorsun. Annen için geçmiş olsun iyi misin diyorum. Meğerse Fatih hocanın yanına gelmişsin ya. Fatih hocanın yanındaymışsın bize yalan söylüyorsun İstanbul’dayken."

Seçil Erzan: "Arda ben o gün gelmiştim hocanın yanına. Sonra Çorlu’ya döndüm. Hoca acil gel demişti...."

MÜŞTEKİLER TOPLAM 25 MİLYON 770 BİN DOLAR DOLANDIRILDI

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İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

ZİMMET SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan ve bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti. (DHA)

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dolandırıcılık Fatih Terim Arda Turan Emre Belözoğlu erden
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