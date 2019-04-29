Futbol dünyasını yasa boğan kazalar

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu oyuncuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, futbol dünyasında kaza sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan ve kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Sural, futbol dünyasını yasa boğdu. Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok kaza yaşandı.

Samsunspor, Brezilya ekibi Chapecoense, İngiltere takımı Manchester United, İtalya temsilcisi Torino ve Zambiya Milli Takımı'nın teknik ekibi ile futbolcularının yanı sıra Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı ve Arjantinli forvet Emiliano Sala, benzer kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.

SAMSUNSPOR'UN 30 YILLIK ACISI

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.