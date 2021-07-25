Futbol: Hazırlık maçı

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan müsabakanın 7. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ayağından golü bulan Konyaspor'un ikinci golünü ise 22. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 69. dakikada Oltan Karakullukçu attı.



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