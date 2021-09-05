YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

05.09.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 1 - Eyüpspor: 0

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, hazırlık maçında aynı ligden Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Boluspor ile Eyüpspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek Bolu Atatürk Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı.

Ev sahibi ekip sahaya Ömer Alıcı, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven, Dejvi Bregu, Arda Hilmi Şengül, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten, Arda Köksal, Abdurrahman Canlı ve Bertu Alican Özyürek ilk 11'i ile çıktı.

Eyüpspor ise Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Kemal Tokak, Mesut Uslu, Taşkın İlter, Kzouu, Muhammed Akarslan, Dibba Amat, Bogdan Stancu ve Eray Yardımcı ilk 11'i ile yer aldı.

Boluspor, 35. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Dejvi Bregu'nun 40. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Sosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibiSosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibi
Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden olduBolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu

Bolu Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
12:57
İkindi
16:35
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Bolu Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Ihlamur Eczanesi
Merkez
İklim Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.