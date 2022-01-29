YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

29.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1 - Altınordu: 0

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın 81. dakikasında Göztepe, penaltıdan Franco Di Santo ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

Her iki ekibin de ligde fazla süre alamayan oyuncularına şans verdiği maçta Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden kaleci Kenan Piric, Jacques François Moubandje ile Franco Di Santo ilk 11'de yer alırken, Oussama Tannane de oyuna sonradan dahil oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecekLösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cumartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Barın Eczanesi
Aliaga
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.