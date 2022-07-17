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Futbol: Hazırlık Maçı

17.07.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor: 1- Giresunspor: 0

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını iki takımında golsüz tamamladı.

Ümraniyespor, maçın ikinci yasında 72. dakikada Muammer Denizhan Taşkan'ın attığı golle Giresunspor'u 1-0 yendi.

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