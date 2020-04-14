Futbol maçları 6 ay seyircisiz oynanabilir

ARD Televizyonuna konuşan Haug "Bu virüs aşı bulunduğunda ancak bitirilecek. O zamana kadar statlara gitmemek daha akıllıca" dedi

Klima araştırmacısı bilim insanı, bu görüşlerinin yalnızca tavsiye niteliğinde olduğunun da altını çizdi. Leopoldina Bilim Akademisi pazartesi günü şu andaki kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili bir rapor yayınlayarak önerilerden bulunmuştu. Başbakan Angela Merkel de raporun atılacak adımlar için çok önemli bir yol gösterici olduğunu belirtmişti. Yarın yapılacak Merkel-Eyalet başbakanları toplantısın da bu rapor ve Robert Koch Enstitüsü'nün son verileri değerlendirilecek.

(AJANSSPOR)

