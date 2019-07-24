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Futbol milyarderi Rus iş adamı Alexei Fedorychev, milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da

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GÜNDEM  | 24.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Dinamo Moskova'nın sahibi, FK Rostov’u satın alan Rus iş adamı Alexei Fedorychev, milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a geldi.

Rusya birinci ligi ekiplerinden FK Rostov’u satın alması ile bilinen Rus iş adamı Alexei Fedorychev, “TIS” isimli 115 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile yalıkavak açıklarına yanaştı. Monaco’da yaşayan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Alexei Fedorychev, eşi Uluana Tsetlana’la birlikte Yunanistan’ın Mikanos adasından Bodrum’un Yalıkavak mahallesine geldi.

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Milyon dolarlık yat turistlerinde ilgi odağı oldu. Karaya yakın bir bölgeye demirleyen yata bakan bir daha dönüp baktı. İçerisinde kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonu, eğlence merkezi, sinema salonu ve helikopter pisti bulunan yatın değeri ise 250 milyon dolar olarak biliniyor.( İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bodrum LÜKS YAT

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