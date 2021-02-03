Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 21. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
TAKIMOGBMAYP1.MANİSA 2017305914542.HEKİMOĞLU TRABZON2012444619403.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2010733419374.SARIYER209832613355.KOCAELİSPOR2010552518356.UŞAKSPOR209743627347.AFJET AFYONSPOR209652926338.AMED SPORTİF FAALİYETLER209563027329.ANKARA DEMİRSPOR2087532223110.ÇORUM 1975738262611.KAHRAMANMARAŞSPOR1968524262612.SANCAKTEPE 20641026382213.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2056921302114.İNEGÖLSPOR2047922291915.ERGENE VELİMEŞESPOR20371025421616.NİĞDE ANADOLU 20281015331417.HACETTEPE20341315331318.GÜMÜŞHANESPOR20341320451019.ŞANLIURFASPOR20251317538Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
TAKIMOGBMAYP1.EYÜPSPOR2115424918492.VAN2112453319403.TURGUTLUSPOR2113082931394.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR2110742915375.SAKARYASPOR2110743422376.BODRUMSPOR2110564630357.KIRKLARELİSPOR2181032516348.PAZARSPOR2110473529349.SERİK BELEDİYESPOR2188532273210.TARSUS İDMAN YURDU2186729233011.SİVAS BELEDİYESPOR2169634272712.KARACABEY BELEDİYESPOR2176824232713.PENDİKSPOR21821133262614.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2167818212515.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR21651025232316.MAMAK21641122512217.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR21731130402118.GMG KASTAMONUSPOR21551119312019.BAYBURT ÖZEL İDARE21521419381720.KARDEMİR KARABÜKSPOR210219762-1Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.