Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı. 4. Grup'ta ise 17. hafta müsabakaları 1 maç dışında sona erdi.
Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 2. Grup
Tokatspor-Kahta 02: 0-0
Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor: 0-0
Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor: 1-2
Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor: 1-2
Nazilli Belediyespor-Yomraspor: 2-1
Ağrı 1970-Ceyhanspor: 1-1
Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK: 5-0
- 3. Grup:
Çarşambaspor-Esenler Erokspor: 1-3
Somaspor-Isparta 32: 3-0
Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 0-0
İçel İdmanyurdu-Altındağspor: 2-0
Cizrespor-Yalovaspor: 2-1
Arhavispor-Gölcükspor: 0-1
Karşıyaka-Erbaaspor: 0-1
Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan: 0-0
- 4. Grup:
68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0
Muğlaspor-Alanya Kestelspor: 0-1
Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Modafen-52 Orduspor: 2-2
Kozanspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Silivrispor-Bayrampaşaspor: 0-1