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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

21.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta maçları tamamlandı - 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor liderliğini korurken 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde oynanan maçların ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor'u 2-0 yenerek 43 puana çıktı ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, sahasında Cizrespor'u 1-0'la geçti ve koltuğunu korudu. 46 puana ulaşan Somaspor, ikinci Esenler Erokspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla en yakın takipçisiyle farkı 5'e çıkardı.

4. Grup'ta ise haftaya ilk 3 sırada giren 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Düzcespor puan kaybı yaşadı. Haftaya 4. sırada giren 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Muğlaspor'u 4-0 yendi. Bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor, 40 puana ulaştı ve averajla liderliği ele aldı.

- Puan durumları

2. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P1. FETHİYESPOR211344431726432. NAZİLLİ BELEDİYESPOR211335421725423. BELEDİYE KÜTAHYASPOR201253391920414. YOMRASPOR2197528235345. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2189423194336. CEYHAN SPOR219663438-4337. MARDİN FOSFATSPOR2177722211288. İSKENDERUN2183102033-13279. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR20686292362610. KAHTA 0221687252142611. HALİDE EDİP ADIVARSPOR205962329-62412. KARAMAN BELEDİYESPOR205872830-22313. AĞRI 1970 SPOR2164111429-152214. TEKİRDAĞSPOR214982528-32115. ÇENGELKÖY2156102431-72116. TOKATSPOR2054111538-231917. YOZGATSPOR 19592126131634-18123. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P1. SOMASPOR211371411823462. ESENLER EROKSPOR211254391722413. İÇEL İDMANYURDU211155301614384. ISPARTA 32211065321913365. ÇARŞAMBASPOR21984281711356. ÇATALCASPOR2096524195337. KARŞIYAKA2195724213328. ŞİLE YILDIZSPOR2178625250299. ALTINDAĞSPOR207671618-22710. ELAZIĞ KARAKOÇAN215881723-62311. OSMANİYESPOR 207492122-12212. BATMAN PETROLSPOR205781522-72213. ERBAASPOR2164111625-92214. GÖLCÜKSPOR2064101120-92215. ARHAVİ SPOR2044121529-141616. YALOVASPOR2136121934-151517. CİZRESPOR2035121341-2814NOT: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P1. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR201244281117402.1954 KELKİT BELEDİYESPOR211245261610403. BURSA YILDIRIMSPOR211164271314394. DÜZCESPOR211155322210385. ADIYAMAN 1954219102241410376. ALANYA KESTELSPOR2187627225317. BAYRAMPAŞA2085732239298. 52 ORDUSPOR21611428208299. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR217592833-52610. SİLİVRİSPOR216782129-82511. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ216781629-132512. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR205872528-32313. BERGAMA BELEDİYESPOR195771824-62214. KOZANSPOR204971316-32115. MODAFEN1945101525-101716. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2043131329-161517. MUĞLASPOR2117131231-1910

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