Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'de 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde oynanan maçların ardından 2. Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor'u 2-0 yenerek 43 puana çıktı ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Somaspor, sahasında Cizrespor'u 1-0'la geçti ve koltuğunu korudu. 46 puana ulaşan Somaspor, ikinci Esenler Erokspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla en yakın takipçisiyle farkı 5'e çıkardı.

4. Grup'ta ise haftaya ilk 3 sırada giren 1954 Kelkit Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Düzcespor puan kaybı yaşadı. Haftaya 4. sırada giren 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Muğlaspor'u 4-0 yendi. Bir maçı eksik olan 68 Aksaray Belediyespor, 40 puana ulaştı ve averajla liderliği ele aldı.

- Puan durumları

2. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P1. FETHİYESPOR211344431726432. NAZİLLİ BELEDİYESPOR211335421725423. BELEDİYE KÜTAHYASPOR201253391920414. YOMRASPOR2197528235345. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2189423194336. CEYHAN SPOR219663438-4337. MARDİN FOSFATSPOR2177722211288. İSKENDERUN2183102033-13279. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR20686292362610. KAHTA 0221687252142611. HALİDE EDİP ADIVARSPOR205962329-62412. KARAMAN BELEDİYESPOR205872830-22313. AĞRI 1970 SPOR2164111429-152214. TEKİRDAĞSPOR214982528-32115. ÇENGELKÖY2156102431-72116. TOKATSPOR2054111538-231917. YOZGATSPOR 19592126131634-18123. Grup: