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Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç

23.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 3. hafta maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde 3. hafta maçlarının ardından Galatasaray 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Rezerv Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-9

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 2-1

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 3-1

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 2-0

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-1

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