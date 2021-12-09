Futbol: Spor Toto 1. Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

19.00 Bursaspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz



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