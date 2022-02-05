Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Mert Bulut

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov, Hasan Ayaroğlu (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mert Erdem Uğurlu, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Vefa Temel), İsmail Yüksek

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Feyttullah Gürlük (Dk. 58 Ahmet Dereli), Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer (Dk. 80 Recep Aydın)

Gol: Dk. 28 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 43 Yusuf Arslan, Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 81 Ahmet Dereli, Dk. 83 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



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