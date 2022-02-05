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Futbol: Spor Toto 1. Lig

05.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altaş Denizlispor: 2 - Eyüpspor: 2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 57 Özer Özdemir), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 46 Mayi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 81 Lopes), İlhan Depe (Dk. 89 Asım Hamzaçebi), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Djedje

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mezague, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Bülent Uzun, Ahmed Ildiz (Dk. 81 Caner Hüseyin Bağ​​​​​​​), Sekidika (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Popov, Badji, Dibba, Umut Bulut,

Goller: Dk. 23 Dibba, Dk. 36 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 66 Mayi, Dk 74 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 70 Emre Sağlık, Dk. 85 Mesut Bakkal, Dk. 90+2 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altaş Denizlispor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

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DÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AADÜZELTME - "Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak'ta konuştu:" başlıklı haberimizin 10. paragrafında yer alan "teşekkür ediyorum" ifadesi sehven "teşekkür edemiyorum" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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