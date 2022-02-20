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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 5 - Altaş Denizlispor: 0

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift (Dk. 72 Berk Taşkın), Tomane, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin (Dk. 72 Kayamba), Junior Tallo (Dk. 46 Tolcay Ciğerci), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 65 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 74 Recep Burak Yılmaz)

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 46 Aissati), Mustafa Çeçenoğlu, Schwechlen (Dk. 62 Oğuz Yılmaz), Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 68 Bünyamin Balat), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 62 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 71 Darri)

Goller: Dk. 2 Tomane, Dk. 24, 58 ve 70 Yasin Öztekin, Dk. 28 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 73 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti.

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