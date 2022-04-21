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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.04.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 2

Stat: Eyüp

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov (Dk. 74 Uğur Akdemir), Mananga, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 89 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Umut Bulut, Enes Keskin (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Dibba

Beypiliç Boluspor: Selmani, Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+1 Erdem Can Polat), Bregu, Balaj

Goller: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 82 Thill (Eyüpspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Maçın ardından Eyüpsporlu taraftarlar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.

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