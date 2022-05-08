Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Deniz Turgut, Burak Cansız

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Erkam Reşmen), Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 88 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 88 Hamza Gür), Alhassan, Aykut Çeviker (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Olawoyin, Eze

Manisa FK: Ömer Kahveci, Bedirhan Altunbaş, Sadi Karaduman (Dk. 46 Erhan Çelenk), Landre, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa, Yasin Pehlivan (D. 73 Tabekou), Hakan Barış, Diallo (Dk. 46 Anıl Koç), Veli Çetin, Okan Eken (Dk. 68 Ozegovic)

Goller: Dk. 28 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 30 Olawoyin, Dk. 82 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 44 Muharrem Cinan, Dk. 89 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Veli Çetin (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 2-1 yendi.



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