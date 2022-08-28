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Futbol: Spor Toto 1. Lig

28.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Göztepe: 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Erkan Akbulut, Emrah Ünal

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah (Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 90+1 Mihojevic)

Goller: Dk. 65 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 68 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mamah, Dk. 45+2 Arslanagic (Göztepe)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

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