Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

- Sonuçlar

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Göztepe: 1-0

Bayçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1

Eyüpspor-Adanaspor: 1-0

Altay-Bodrumspor: 2-0

Altınordu-Pendikspor: 1-1

- Puan durumu

1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.BODRUMSPOR53111275102.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR4310734103.BOLUSPOR5311532104.EYÜPSPOR5311660105.SAKARYASPOR530274396.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ522198187.PENDİKSPOR522143188.MANİSA FK421165179.TUZLASPOR5212770710.ÇAYKUR RİZESPOR4130624611.YILPORT SAMSUNSPOR5131651612.GENÇLERBİRLİĞİ512278-1513.GÖZTEPE512234-1514.ADANASPOR504167-1415.ALTAY511347-3416.ALTINORDU403157-2317.ERZURUMSPOR FK403147-3318.YENİ MALATYASPOR5023613-7219.ALTAŞ DENİZLİSPOR501437-41- 6. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)



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