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Futbol: Spor Toto 1.Lig

21.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Kocaelispor: 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör (Dk.60 Alpay Koldaş), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas(Dk.72 Guido Koçer), Akabueze (Dk.85 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek(Dk.85 Burak Süleyman)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dino Ndlovu (Dk.43 Mevlüt Erdinç), Atila Turan, Omolo(Dk.72 Dilaver Güçlü), Semih Karadeniz, Diop (Dk.46 Yılmaz Özeren), Tisdell (Dk.46 Pereira), Benhur Keser

Gol: Dk.30 Mehmet Özcan(Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk.19 Mehmet Taş, Dk.50 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1 Lig’in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti.

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