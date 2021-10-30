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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30.10.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 0

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 85 Muhammed Mert) , El Kaabi (Dk. 71 Saint Louis), Diouf

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal ( Dk.68 Salih Uçan) , Atiba (Dk.68 Mehmet Topal) , Ghezzal (Dk. 82 Gökhan Töre), Teixeira (Dk. 82 Güven Yalçın), Larin, Batshuayi (Dk. 24 Kenan Karaman)

Gol: Dk. 6 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 80 Boudjemaa, Dk. 88 Traore Dk. 90+7 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

50. dakikada Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kenan Karaman'ın çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

52. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Adekugbe'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, sırtı dönükken topuğuyla vurduğu top ağlarla buluştu. Ancak VAR'da giden maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90 dakikada Hatayspor'un sol kanattan yaptığı atakta Adekugbe'nin pasında ceza sahası içinde topa vuran Sait Louis'in şutu az farkla auta gitti.

90+5 dakikada Sait Louis'in pasında ceza sahasında içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Atakaş Hatayspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

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