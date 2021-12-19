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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.12.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 63 Attamah), Campanharo (Dk. 79 Mane), Kemen (Dk. 63 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 79 Emre Demir), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 31 Gökhan Sazdağı)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 82 Dicko), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Mendyl), Messaoudi (Dk. 68 Oğuz Ceylan), Doğan Erdoğan, Figueiredo, Kenan Özer (Dk. 58 Enver Cenk Şahin)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Mendyl (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 38 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.

48. dakikada Furkan Soyalp'in savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Figueiredo'nun, ceza sahasına sol çaprazdan girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

51. dakikada sağ çaprazdan Emrah Başsan'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

60. dakikada Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Figueiredo'nun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Furkan Soyalp dönen topu tamamlamak istedi ama kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada sol taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Onur Bulut'un kafa vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Günay Güvenç son anda çelmeyi başardı.

85. dakikada Onur Bulut'un ortasında ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Mendyl, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

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