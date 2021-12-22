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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.12.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal (Dk. 80 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 80 Leke James), Fajr, Hakan Arslan (Dk. 45+1 Azubuike), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kayode), Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Baiano, Dokovic (Dk. 73 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk. 90 Deniz Hümmet), Alper Potuk, Umar, Pohjanpalo (90+7 Gökhan Gönül)

Goller: Dk. 72 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 53 Alper Potuk, Dk. 90+5 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 54 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.

58. dakikada Çaykur Rizespor ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Boldrin'in ortasına iyi yükselen Holmen'in kafa vuruşunda, top kalecinin sağından dışarı çıktı.

61. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in içeriye kestiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarptıktan sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada Sivasspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fajr'ın ortasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Kayode'nin şutunda, top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Boldrin, altı pasa yakın noktadan arka direkteki Pohjanpalo'yu gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci zorlukla topu çıkardı. Pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti. VAR'daki incelemenin ardından hakem topun gol çizgisini geçtiğine hükmetti ve orta noktayı gösterdi: 1-1.

88. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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