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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.12.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou (Dk. 86 Mirza Cihan), Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk. 78 Merkel), Halil İbrahim Pehlivan, Maxim (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Figueiredo (Dk. 78 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 86 Dicko)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Babacar), Fatih Aksoy (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 85 Candeias), Novais (Dk. 90 Ahmet Ildız), Davidson, Diedhiou

Goller: Dk. 56 Furkan Soyalp, Dk. 78 Diedhiou (Kendi kalesine) (Gaziantep FK), Dk. 62 Novais (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Dk. 90 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

56. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Juanfran'dan yükselen meşin yuvarlağı kale önündeki Furkan Soylap kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

62. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından topun başına geçen Tayfur Bingöl, meşin yuvarlığı yakınındaki Novais'e verdi. Bu futbolcunun rakip sahasının ortasında çektiği şutta, top kalenin sol üstünden ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada Gaziantep tekrar üstünlüğü buldu. Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Diedhiou'na çarparak, filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig Alanyaspor Gaziantep FK

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