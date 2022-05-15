Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Sergen Piçinciol, Perez, Hayrullah Bilazer, Flavio, Traore, Sergio, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen (Dk. 13 Okaka)

Gol: Dk. 45+2 Okaka (Medipol Başakşehir)

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

35. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Okaka'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta, kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Perez'den sekti. Okaka, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Medipol Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



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